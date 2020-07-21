جنون الثرثرة ام جنون الابداع فرجينيا وولف - عبله عبدالرحمن

2020/07/21 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبله_عبدالرحمن الشك يساورنا من اول صفحة في رواية (السيدة دالاوي) للكاتبة الانجليزية فرجينيا وولف، فيما اذا كنا سنكمل القراءة ام نكتفي بالصفحة الاولى.



بيدا اننا نتابع ونحن نحدث انفسنا ماذا عجبك بالرواية ايها الكاتب الكولومبي غارسيا ماركيز حين قلت في كتابك رائحة الجوافة العطنة: ان رواية (السيدة دالاوي) كانت بمثابة الشعلة التي انارت لي طرق جديدة في الابداع السردي.



ولولا رأيك هذا وثقتنا بذوقك الادبي لحرمنا من جمال ......





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