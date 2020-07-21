تمجيد القوة واحتقار الشفقة – تتمة في قراءة كتاب -هكذا تكلم زرادشت- - كلكامش نبيل

2020/07/21 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل انتهيتُ البارحة من قراءة كتاب "هكذا تكلم زرادشت" للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه.



الكتاب عبارة عن رواية فلسفية في أربعة أجزاء كتبت ما بين 1883 و1885 وتم نشرها عام 1885.



استغرقت وقتا طويلا في قراءة الكتاب – بشكل متقطع - الذي بحثتُ عنه واشتريته عندما كنتُ في القاهرة عام 2012.



في عام 2017، كتبتُ مقالاً نُشر في الحوار المتمدن عن الكتاب الأول من زرادشت وأتناول في استعراضي القصير هذا الكتب الثلاثة الأخر ......





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