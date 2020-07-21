المالية النيابية تبين مصير رواتب الموظفين للعام المقبل

2020/07/21 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن مصير رواتب الموظفين للعام المقبل.

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