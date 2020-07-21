موقف وبائي جديد.. أعداد الإصابات “تتفوق” على حالات الشفاء

2020/07/21 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 2466 حالة اصابة جديدة، مقابل 2114 حالة شفاء.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 […]

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