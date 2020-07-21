بالوثيقة .. الصحة تُنهي تكليف مدير صحة ذي قار وتعين بديلا

2020/07/21 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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