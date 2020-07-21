العراق يسجل 2466 اصابة جديد بكورونا و818 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/07/21 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء مسجلة 2466 اصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة – تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 ) – […]

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