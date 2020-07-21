2020/07/21 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الايراني حميد قنبري عن قرب التوصل لاتفاق يخص العملة الاجنبية مع العراق.وقال قنبري إن المفاوضات كانت مفيدة وبناءة بين الجانبين، وستبلغ المرحلة النهائية في زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له الى طهران اليوم الثلاثاء.وتوقع قنبير، في حديث نشرته وسائل اعلام ايرانية، “في حال تحقق الامر، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن عن قرب التوصل لاتفاق يخص العملة الاجنبية مع العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن عن قرب التوصل لاتفاق يخص العملة الاجنبية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).