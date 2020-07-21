بنزيما يسقط ميسي من عرشه في الدوري الإسباني

2020/07/21 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طرحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، استفتاء لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإسباني الذي اختتمت منافساته نهاية الأسبوع الماضي بتتويج ريال مدريد باللقب.وتصدر مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما الاستفتاء، بحصوله على 37 بالمئة من الأصوات، مقابل 31 بالمئة لنجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.وحل قائد ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرخيو […]

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