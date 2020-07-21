استقرار الوضع الصحي للملك السعودي بعد نقله إلى المستشفى

2020/07/21 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قالت مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت أمس عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص.





وذكرت ثلاثة مصادر سعودية لـ"رويترز" رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".

وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان "هادئا" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

وأوضح مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع الوفد العراقي الذي يزور الرياض برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وزير المالية علي علاوي.





وأكد المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

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