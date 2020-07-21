الموقف الوبائي: 81 حالة وفاة وأكثر من 2400 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/21 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 81 حالة وفاة و2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ...





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