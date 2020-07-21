استفتاء في الصحيفة الإسبانية الأبرز : بنزيما أفضل من ميسي!

2020/07/21 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تفوق مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما على نجم برشلونة ليونيل ميسي في استفتاء حول اللاعب الأفضل في الدوري الإسباني.وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية التي نظمت استفتاءً عبر موقعها الإلكتروني لاختيار أفضل لاعب في الدوري، تصدر المهاجم الفرنسي الذي حصد 37% من الأصوات.فيما حل المهاجم الكتلوني ليونيل ميسي في المركز الثاني […]

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