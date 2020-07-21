قرار وزاري يعيد رئيس نادي الميناء السابق الى الإدارة

2020/07/21 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن اللاعب الدولي السابق محمد ناصر شكرون، الثلاثاء، ان الرئيس السابق لنادي الميناء جليل حنون عاد الى الهيئة الإدارية.وقال شكرون لـ / المعلومة/ إن “الرئيس السابق لنادي الميناء جليل حنون عاد الى الهيئة الإدارية مجدداً بقرار وزاري اليوم الثلاثاء”.وأضاف أن “القرار شمل ايضاً عودتي الى الإدارة”، معرباً عن امله في ان […]

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