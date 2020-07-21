عاجل/الصحة: تسجل 2466 إصابة بكورونا وتماثل 2114 حالة للشفاء

2020/07/21 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 2114 حالة.

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