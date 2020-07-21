نصيف: الكاظمي قادر على تحقيق التوازن

2020/07/21 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن زيارة رئيس الوزراء إلى إيران ستكون لها ردود أفعال إيجابية.

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