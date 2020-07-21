من أكثر الفنادق تطوراً .. النوم في الغابة بين الفيلة

2020/07/21 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المغامرة في الحياة البريّة لم تكن يوما أكثر تشويقا، فالتجربة التي سنخبركم عنها، تجمع حياة الأدغال بالرفاهيّة كيف ذلك؟ تعرّف معنا.

نم في فقاعة وسط الفيلة

التشويق يبدأ من الفندق، أو الغرفة التي ستنام فيها وسط الغابة في تايلاند، وهي كناية عن فقاعة شفافة تظهر كل ما حواليك وتسمح لك بالاستمتاع بأجمل المناظر، ولكن مهلا، هل نرى فيلة قريبة؟؟ أجل إنها في كلّ مكان وستحاوطك طوال اقامتك، فلا تتردد في كسبها صديقة لك تنسيك الممل!

تعرّف على الأدغال عبر رحلة في سيّارات غريبة

هل تظن أن النوم وسط الفيلة والتجول بينها هو أغرب ما ستختبره في هذه الرحلة؟ انتظر لتصعد في إحدى السيارات الصغيرة المعلّقة بدراجات ناريّة التي ستصطحبك في رحلة وسط غابات تايلاند الشيقة.

الشعور غريب ومضحك وربما مخيف إن كنت تخاف من اللقاء بمخلوقات غريبة على طول الطريق، بينما تقود دراجة نارية أو تجلس في سيّارة أصغر من الفيل نفسه ومكشوفة أيضا! ولكن اطمئن فما من مخاطرة الرحلة مدروسة ومعدة للمرح فقط!

إقامة فاخرة والسعر مقبول:

هذه التجربة التي ستنقلك إلى عالم الأدغال بعيدة كليا عن التعب والعشوائية التي نجدها في تجارب التخييم، فبعكس ما تتخيّل إقامتك وسط الفيلة وعلى ضفاف الأنهر مليئة بالرفاهيّة فالفقاعات مجهزّة بالكامل لتمضي ليلة فاخرة ومريحة تحت النجوم: وسادات من الريش الناعم، حمام خاص وكل ما تحتاج له من أكسسوارات لترتاح! وليس هذا فحسب بل سلّة طعام تصل إلى باب غرفتك أيضا!

وهذا كلّه مقابل 390 دولار فقط، فهل ستحجز أم بعد؟

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