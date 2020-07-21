نائب: واشنطن تتعامل مع العراق كضيعة لها نتيجة صمت حكومة الكاظمي

2020/07/21 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، ان الصمت الحكومي جعل واشنطن تعتبر العراق ضيعة لها، مشيرا الى أن السفارة لازالت تمارس أنشطتها المشبوهة داخل العراق.وقال الموسوي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة العراقية لم تتخذ موقفا من التواجد الامريكي واضعة جل اهتمامها صوب الملفات الأخرى”، معتبرا أن “السياسة الأمريكية الخارجية تستغل صمت الحكومة العرقية تجاهها […]

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