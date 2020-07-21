كتائب حزب الله تقدم رواية مختلفة و “غريبة” لاختطاف الناشطة الألمانية في بغداد!

2020/07/21 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم القيادي والمسؤول الامني في كتائب حزب الله، ابو علي العسكري، رواية “غريبة” بشأن اختطاف الناشطة الالمانية ومديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الالمانية “هيلا ميوس”.واتهم العسكري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باختطاف هيلا، معتبرا انها محاولة لتأليب الرأي العام ضد “ابناء العراق الغيارى”، في اشارة إلى اتهام “الفصائل” بخطفها.وقام العسكري […]

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