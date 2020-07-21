2020/07/21 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر سعودية، إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة.وكانت وسائل الإعلام الرسمية، قد نقلت أمس عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويترز: الملك السعودي في حالة مستقرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: الملك السعودي في حالة مستقرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: الملك السعودي في حالة مستقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).