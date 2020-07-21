الحلبوسي يبحث ملف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية مع وزير العمل

2020/07/21 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع وزير العمل عادل الركابي ملف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، والضوابط والتعليمات التي تعتمدها الوزارة في شمول المستح...

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