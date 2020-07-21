بالوثيقة : أمر برلماني بتدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال بالاستعانة بشركة عالمية

2020/07/21 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن النائب محمد شياع السوداني عن صدور أمر من مجلس النواب بتدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال بالاستعانة بشركة اتصالات عالمية منذ عام 2007 ، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء بعد أن قدم طلبا رسميا حظي بتأييد 84 نائبا لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب .وقال السوداني في بيان له […]

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