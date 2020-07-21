قصف تركي متواصل منذ 3 ايام يحرق مئات الدونمات شمال دهوك

2020/07/21 | 15:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم الثلاثاء ان الطائرات التركية تشن قصفا جويا متواصلا منذ ثلاثة ايام على ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك

وقال مدير الناحية سامي اوشانا لوكالة شفق نيوز، ان محيط قرية "سركلي" تعرضت للقصف من قبل الطائرات التركية مما ادى الى اشتعال النيرات بمئات الدومنات من الاراضي الزراعية والغابات.

واضاف ان جبل لينك تعرض ايضا الى قصف جوي من قبل سلاح الجو التركي .

وكشف المسؤول المحلي ان 45 قرية من مجموع 57 قرية قد هجرت من قبل ساكانها منذ بد الصراع بين حزب العمال الكردستاني وانقرة، مشيرا الى ان سبعة من مدنين قتلوا من قبل الجيش التركي من خلال السنتين الماضيتين.

وخلف القصف التركي على مدى الأسابيع الماضية خسائر بشرية ومادية.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

كما نددت بغداد بالهجمات التركية واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة الاتحادية حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على حدود تركيا.

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