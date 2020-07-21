شرطة ذي قار تعتقل 7 متهمين بالإرهاب والقتل

2020/07/21 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، قيام أفواج طوارئ ذي قار وبإشراف مدير الأفواج، بعدد من الواجبات الأمنية التي استهدفت تنفيذ مذكرات قبض بحق مطلوبين للقضاء العراقي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حيث نفذت شرطة الرفاعي وبالاشتراك مع فوج طوارئ ذي قار الخامس وبإمرة مدير شرطة قضاء الرفاعي واجبا امنيا استهدف القبض على 4 مطلوبين بقضايا إرهابية وبالفعل تم القبض على المطلوبين كل من .(س.ع) و(و .ن) (ح.ن)و(ن ع) وتم احالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيق أصوليا".

وأضافت، "فيما نفذت خلية استخبارات ذي قار وبالاشتراك مع شرطة قضاء قلعة سكر ومفرزة من شعبه الأمن الوطني شمال المحافظة واجبا امنيا لمتابعه مطلوب بجريمة قتل بعد تفتيش المقاهي والملاعب الرياضية حيث اسفر الواجب عن القبض على (ف.ح) المطلوب وفق المادة (405) قتل - من قانون العقوبات وتم إحالته الى جهات الطلب".

وتابعت، "على صعيد متصل تم تنفيذ واجب امني في قضاء الفجر وبالاشتراك مع خلية استخبارات مديرية الأفواج ومفرزة من شؤون قلعه سكر ,استهدف الواجب نصب سيطرات مفاجئة لمتابعة مطلوبين ومن خلال ذلك تم القبض على متهمين احدهما وفق المادة 24 أسلحة وتم احالتهم لجهات الطلب".

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وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد ا

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وذكر إعلام الوزارة في بيان تلق

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