عضو في خلية الازمة يحسم الجدل بشأن تطبيق حظر التجوال خلال العيد

2020/07/21 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو خلية الازمة، في الرصافة، عباس الحسيني، الثلاثاء، ان حظر التجوال الشامل سيفرض خلال&n...





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