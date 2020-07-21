عمليات الجزيرة تعلن نتائج عملية أمنية انطلقت من ثلاثة محاور شمال الفرات

2020/07/21 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية، الثلاثاء، نتائج العملية الأمنية التي أطلقتها في صحراء شمال الفرات، فيما أشارت إلى تفجير عدد من العبوات الناسفة المسيطر عليها، وتدمير مضاف تابع للتنظيم.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات الجزيرة والمتمثلة بفرقة المشاة السابعة، وفرقة المشاة الألية الثامنة ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري، وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وبإشراف قائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم بهجت، باشرت بواجب تطهير صحراء الجزيرة شمال نهر الفرات حتى الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (صلاح الدين ونينوى وجنوب غرب نينوى)".

وأضاف البيان، أن "العملية تأتي لتجفيف مصادر الارهاب وألقاء القبض على المطلوبين قضائياً، لتأمين الاستقرار بالمنطقة وبثلاثة محاور نتج عنها تدقيق وتفتيش المناطق التالية (خنيفس، أم سماوة، المالحة، أم طبوك، أم الوحوش، مريكة، الوطا، تل عناب، أم العظام، كارة الصوف".

وأوضح البيان، أنه "تم العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي، وتم تفجيرها موقعياً من قبل مفرزة المعالجة، إضافة إلى العثور على مضافة تم تدميرها، والعثور على مضافة تحتوي على عبوة لاصقة محلية الصنع عدد 2، مع سلك توصيل طول 20 متراً، إضافة إلى شريط BKC مع 55 إطلاقة، مع قداحة كهربائيه عدد 20، وبطارية 12 فولت عدد 1، مع حقيبة عدد 1، وتم رفع جميع المواد أعلاه من قبل مفرزة المعالجة وحرق المضافة بالكامل".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، قيام أفواج طوارئ ذي قار وبإشراف مدير الأفواج، بعدد من الواجبات الأمنية التي استهدفت تنفيذ مذكرات قبض بحق مطلوبين للقضاء العراقي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حيث نف

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أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، قيام مفارز وكالة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بإلقاء القبض على ما يسمى "المسؤول الشرعي لقضاء الطوز"، واثنين من معاونيه في صلاح الدين.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلق

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتعقب خلايا داعش شمالي قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الفرقة الخامسة من الجيش العراقي ولواء نداء ديالى للحشد الشعبي

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