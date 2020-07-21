2020/07/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، أن الشعب العراقي محب وتواق لعلاقات مميزة وفق مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية.

يتبع .

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، أن العراق وقف مع إيران في أزمتها الاقتصادية وتحول إلى سوق للتجارة الإيرانية.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق يمتلك روابط جغرافي

بغداد اليوم-متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رفع مستوى التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاص

بغداد اليوم-متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء (21 تموز 2020)، أن إيران تتعهد للعراق حكومة وشعباً بالوقوف معه في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي: الشعب العراقي محب وتواق لعلاقات مميزة وفق مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي: الشعب العراقي محب وتواق لعلاقات مميزة وفق مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).