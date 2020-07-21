2020/07/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رفع مستوى التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة طهران: "ناقشنا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفع مستوى التجارة بين العراق وإيران إلى 20 مليار دولار سنوياً".

وأضاف قائلاً: "لدينا القدرة الكافية لمساعدة العراق، ونريد تبادل وجهات النظر بين المسؤولين الصحيين، وقد بحثت ذلك مع رئيس الوزراء العراقي".

وتابع الرئيس الإيراني قائلاً: "بحثنا القضايا الاقتصادية الاساسية، كري شط العرب، وربط سكك الحديد بين العراق وإيران، وبحثنا قضايا المنطقة والدور الذي يمكن أن يقوم به العراق لاستقرارها".

وقدم روحاني "تعهداً للعراق حكومة وشعباً بأن تقف إيران إلى جانبه بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في طهران، ولقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، مراسيم استقبال مصطفى الكاظمي، بعد وصوله إلى القصر الرئاسي ولقائه الرئيس حسن روحاني.

قبل ذلك، وصل رئيس الوزراء، إلى إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وكان في استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان لدى وصوله الى مطار مهراباد في العاصمة طهران.

وغادر الكاظمي، العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان: "تتضمّن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أنه "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روحاني: ناقشت مع الكاظمي رفع مستوى التجارة بين البلدين الى 20 مليار دولار سنوياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روحاني: ناقشت مع الكاظمي رفع مستوى التجارة بين البلدين الى 20 مليار دولار سنوياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).