2020/07/21 | 16:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي: في حال وصول المال من المؤسسة الداعمة سيتم تسديد مستحقات رياضيي النادي فوراً

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