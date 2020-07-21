مدينة الطب تعلن عودة العمل بفحوصات الرنين والمفراس بهذه المواعيد

2020/07/21 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مدير مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب، وميض قيس، استئناف العمل بفحوصات الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني.وقال قيس في بيان، " استئناف العمل بفحوصات الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني ولكافة المراجعين من داخل وخارج المستشفى".واشار الى ان" أوقات العمل ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسه عصرا وجميع ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية وفقا للبروتوكولات الصحية العالمية".

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