محتجون يزيلون خياما للإعتصامات قرب ساحة التحرير وسط بغداد

2020/07/21 | 16:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفع متظاهرون في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات بوسط العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، خيم الاعتصام المتواجدة قرب نفق شارع السعدون وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان عددا من المتظاهرين في ساحة التحرير قاموا برفع الخيم وبخاصة الموجودة قرب نفق شارع السعدون.

وقال احد المتظاهرين للمراسل ان "الغاية من رفع الخيم هي من أجل الحفاظ على سمعة ثورة تشرين وعدم استغلالها من قبل بعض الأحزاب والمليشيات وتوجيهها بحسب رغباتهم الشخصية".

وشدد المتظاهر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه على ان "التظاهرات مستمرة من دون خيام ولن تتوقف لحين محاكمة المسؤولين ومن اعطى أوامر القتل وتنفيذها واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واراقه دماء أكثر من 600 شهيد وإصابة الالوف من المتظاهرين."

وشهدت ساحات الاعتصام في وسط وجنوب العراق، لاسيما في ساحة التحرير وسط العاصمة هدوءا نسبيا تتخللها بعض التحركات المتفرقة منذ مجيء مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء؛ وخاصة بعد وعوده للمتظاهرين بكشف قتلة الضحايا وتقديمهم للعدالة والاقتصاص منهم، كما اثر تفشي فيروس كورونا والتخوف من التجمعات على مواصلة التجمع والاحتجاج.

والاحتجاجات العراقية 2019 أو ثورة تشرين هي تظاهرات اندلعت في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد و محافظات وسط و جنوبي العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.



ووصلت مطالب المتظاهرين إلى اسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة.

وواجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، وتجاوز عدد القتلى من المتظاهرين نحو 700 شخص وأصيب أكثر من 22 ألفا بجروح من بينهم 3 آلاف باعاقة جسدية دائمة.

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