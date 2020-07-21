2020/07/21 | 16:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. ماذا حصل في استقبال الكاظمي؟ مكتب روحاني يوضح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. ماذا حصل في استقبال الكاظمي؟ مكتب روحاني يوضح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. ماذا حصل في استقبال الكاظمي؟ مكتب روحاني يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).