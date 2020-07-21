خلية النجف : لا استقبال للزائرين الوافدين بالأضحى و عيد الغدير

2020/07/21 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفاعلنت خلية الأزمة في النجف عن الامتناع عن استقبال الزائرين الوافدين الى المحافظة خلال عطلة الأضحى ومناسبة عيد الغدير التي تليها ، مع تمديد فتح الحظر الصحي من الساعة الثانية عشرة ليلاً الى السادسة صباحاً.كما قررت الخلية في اجتماعها الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، التوجه الى عمل نصب تذكاري للدكتور حسن الحاتمي معاون مدير صحة النجف الذي توفي جراء الاصابة بجائحة كورونا، نتيجة للجهود التي بذلها الحاتمي لرعاية مرضى الجائحة بالمحافظة.وبشان مراسيم شهر عاشوراء ، اتقفت الخلية المحلية على انتظار ما تتمخض عنه قرارات خلية الأزمة الاتحادية .

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