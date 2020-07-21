تقرير: روسيا أرسلت “دلافين مدربة” للحرب في سوريا

2020/07/21 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، دلافين مدربة، أرسلتها البحرية الروسية إلى سوريا في أواخر عام 2018، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” في تقرير لها.وذكرت المجلة أن صور الدلافين التقطت قرب ميناء طرطوس، الذي ترسو فيه سفن حربية وغواصات روسية منذ سنوات لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في البلاد منذ 2011.[…]

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