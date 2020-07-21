روحاني يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

2020/07/21 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وتباحث روحاني والكاظمي في هذا اللقاء بشان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها واحدث تطورات المنطقة وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس روحاني قد استقبل الكاظمي رسميا قبل انطلاق المحادثات بينهما.ويزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طهران على راس وفد رفيع […]

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