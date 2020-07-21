امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من احد احياء الدورة

2020/07/21 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة ملاكاتها، برفع الكتل الكونكريتية من احد احياء منطقة الدورة جنوب بغداد.وقال بيان للامانة تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بمتابعة مكتب امين بغداد، فقد باشرت ملاكات دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية الدورة، برفع الكتل الكونكريتية، من محيط الزقاق 56 المسمى بدور النفط ضمن حي الجمعية المحلة 842 جنوب …

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