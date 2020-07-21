تقليد عمره 100 عام يتسبب بمجزرة على الشاطئ

2020/07/21 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد موسم “صيد الحيتان” والثدييات البحرية المثير للجدل مرة أخرى إلى جزر الفارو الدنماركية، رغم الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن مياه البحر حول جزر الفارو تحولت إلى حمراء، بسبب الحيتان المقتولة والمذبحة على ضفافها.وسمحت وزارة الصيد الدنماركية ببدء هذا الموسم المثير للجدل، مطلقة مجموعة من …

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