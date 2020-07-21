2020/07/21 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي: يجب التنسيق فيما يخص المصالح المشتركة للبلدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: يجب التنسيق فيما يخص المصالح المشتركة للبلدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: يجب التنسيق فيما يخص المصالح المشتركة للبلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).