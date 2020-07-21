نائب كردي: الكاظمي لن ينجح باصلاحاته دون السيطرة على منافذ وثروات كردستان

2020/07/21 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة /خاص… دعا النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ الحدودية والثروات في كردستان.وقال شمس الدين لـ /المعلومة / إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اذا لم يسيطر على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان والثروات الطبيعة النفط والغاز وينتظر اتفاق مع بارزاني ستفشل حكومته بكل تأكيد”.واعتبر […]

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