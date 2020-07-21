برلماني عراقي ينفي قيام بغداد بوساطة بين طهران وواشنطن

2020/07/21 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عامر الفائز عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الايرانية طهران وثم ا...

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