2020/07/21 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الأزمة في النجف تقرر غلق السيطرات خلال عيدي الأضحى والغدير بالكامل المركز الخبري الوطني.

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