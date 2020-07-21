2020/07/21 | 16:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا: قواتنا توغلت داخل العراق وضبطت أسلحة وذخائر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: قواتنا توغلت داخل العراق وضبطت أسلحة وذخائر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: قواتنا توغلت داخل العراق وضبطت أسلحة وذخائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).