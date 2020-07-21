طوكيو تحتفل ببدء العدّ التنازلي للأولمبياد وسط كابوس

2020/07/21 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تبدأ العاصمة اليابانية طوكيو بعد غد الخميس، احتفالات العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية...





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