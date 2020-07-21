الكاظمي: ايران وقفت معنا ضد داعش ووقفنا معها في أزمتها الاقتصادية

2020/07/21 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، أن العراق وقف مع إيران في أزمتها الا...





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