2020/07/21 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده تطوير العلاقات التجارية مع العراق، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا.وجاء تصريح روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك عقب محادثات جرت في طهران.وقال روحاني، إنه بحث مع الكاظمي تطوير وتنمية العلاقات التجارية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).