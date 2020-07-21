أغنى رجل في العالم تزيد ثروته  13 مليار دولار في يوم واحد

2020/07/21 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحدثت وسائل إعلام عن أن ثروة جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، ارتفعت أمس بنحو 13 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي منذ 2012، عندما بدأت “بلومبرغ” بتسجيل بيانات الأغنياء.وارتفاع ثروة بيزوس جاء على خلفية صعود أسهم “أمازون”، أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم، حيث يعد بيزوس مؤسسها ومديرها.وقفز […]

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