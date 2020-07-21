السفير الإيراني في روسيا يقدم اقتراحا للوقوف بوجه أمريكا

2020/07/21 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اقترح السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، تأسيس ناد يضم كل من إيران وروسيا والصين لمواجهة العقوبات الأمريكية.ففي تصريح أدلى به لصحيفة “كامرسانت” الروسية نوه جلالي إلى أن الدول التي تفرض أمريكا عليها الحظر يمكنها التعاون مع بعضها البعض لخفض تاثيرات الحظر وقال: إننا “نعتقد بأن الوقت قد حان لتأسيس ناد يضم […]

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