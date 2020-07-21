أول محافظة عراقية تدفع الحظر الجزئي لـ”التآكل” وتمدد الرفع إلى الساعة 12 ليلًا

2020/07/21 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت خلية الازمة في محافظة النجف، ان يكون الحظر الجزئي يبدأ من الساعة الـ12 ليلا بدلا من التاسعة مساء.وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “قررت خلية الأزمة في محافظة النجف يوم الثلاثاء غلق السيطرات الرئيسية مع المحافظات الاخرى خلال عيدي الاضحى والغدير بشكل كامل”.واضافت انه […]

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