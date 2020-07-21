قائمة “طويلة” وقضايا محورية.. صحيفة مقربة من الحرس الثوري تكشف “أهم الطلبات الاقتصادية” التي تنتظرها ايران من الكاظمي!

2020/07/21 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الصحيفة المقربة من الحرس الثوري الايراني، تابناك، اليوم الثلاثاء، المحاور الاقتصادية المهمة التي تنتظرها إيران من العراق، فيما ركزت المطالب الايرانية على رفع قيمة التبادل التجاري وفتح التقييد عن الحدود، إلى ضعف ما كان عليه مستوى المبلغ التجاري المتبادل في الاعوام السابقة فضلًا عن تسديد ديون الكهرباء والطاقة.وقال الصحيفة […]

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