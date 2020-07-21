تقرير: ظريف حمل 3 مطالب إلى بغداد.. والكاظمي أجاب برد ’لم تألفه طهران

2020/07/21 | 17:03 - المصدر: سومر نيوز

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​سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير صحفي، الضوء على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد، والمطالب التي حملها...

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