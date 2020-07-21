إقامة مراسم استقبال رسمية للكاظمي من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني

2020/07/21 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

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بعد وصوله الى إيران على رأس وفد وزاري رفيع لتعزيز العلاقات بين البلدين.

أقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني.

الكاظمي، عقد مع الرئيس روحاني، مباحثات من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

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