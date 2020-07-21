2020/07/21 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مديرية الدفاع المدني من تزايد الحرائق في بغداد والمحافظات خلال الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من نصف درجة الغليان.

وذكرت مواقع الأرصاد الجوي، ان هذا الصيف شهد اتساع رقعة المناطق التي ستعبر الخمسين درجة مئوية، مما يعد سابقة وحدث شديد الندرة، ورجحت المواقع أن تسجل بغداد بداية الأسبوع المقبل درجات حرارة تتعدى الخمسين درجة مئوية لعدة أيام متتالية، فيما ستسجل البصرة ثلاثا وخمسين درجة مئوية، كما ستسجل الموصل خمسين درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من تزايد الحرائق بالتزامن مع وصول الحرارة إلى نصف درجة الغليان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من تزايد الحرائق بالتزامن مع وصول الحرارة إلى نصف درجة الغليان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).